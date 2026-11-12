همزمان با سالگرد شهادت شهید حسن تهرانی‌مقدم، پدر صنعت موشکی ایران و بنیان‌گذار هیئت کوهنوردی سپاه و بسیج، پایوران و بسیجیان به قله برف انبار قم صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در راستای گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حسن تهرانی‌مقدم و با هدف ترویج فرهنگ ورزش، توسعه فعالیت‌های کوهنوردی و ارتقای آمادگی جسمانی و روحیه نشاط و پویایی در میان کارکنان و بسیجیان، تیم‌های تخصصی کوهنوردی خواهران و برادران سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) با حضور در ارتفاعات برف‌انبار استان قم، موفق به صعود به این قله ۳۲۰۰ متری شدند.

این صعود با همت و مشارکت مرکز تربیت بدنی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع)، هیئت کوهنوردی سپاه و بسیج و لشکر و همچنین سازمان فرهنگی، ورزشی و هنری شهرداری برگزار شد.

در پایان این برنامه نیز به قید قرعه، به ۱۵ نفر از شرکت‌کنندگان، جوایزی شامل تجهیزات و لوازم ورزشی اهدا شد.