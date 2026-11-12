گاهی تاریخ را نه با اعداد و روایت‌ها، که با داغ‌هایی به یاد می‌آوریم که هنوز تازه‌اند؛ داغ غربت بانویی که نامش با پاکی، مهربانی، مظلومیت و ایستادگی در راه حقیقت گره خورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، دختر پیامبر اسلام، در عمر کوتاه، اما پربرکت خود، الگویی ماندگار از ایمان، آگاهی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از حق به یادگار گذاشت؛ الگویی که قرن‌هاست در جان و دل مسلمانان زنده است.

فردا جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵، سالروز شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) است؛ به همین مناسبت، همکارم در گزارشی، از ارادت مردم به این بانوی بزرگوار و درس‌هایی که می‌توان از سیره زندگی ایشان آموخت، روایت می‌کند.