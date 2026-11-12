به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امیر قلعه‌نویی،مرور برنامه‌های هجومی تیم ملی در تمرینی با شدت بیشتر/ استقبال دوباره خبرنگاران عراقی از تمرین ملی‌پوشانبه گزارش سایت رسمی فدراسیون؛ سومین جلسه تمرینی ملی‌پوشان فوتبال ایران در زمین چمن شماره ۲ ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار شد.

در ۱۵ دقیقه ابتدایی این تمرین، همانند روز گذشته، خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های گروهی عراق با حضور در محل تمرین تیم ملی استقبال خوبی از ملی‌پوشان داشتند و به تهیه و تولید تصاویر و اخبار پرداختند.

در ابتدای تمرین، بازیکنان زیرنظر مربی بدنساز به انجام حرکات گرم کردن پرداختند و در همین زمان، دروازه‌بان‌های تیم ملی نیز زیرنظر مربیان دروازه‌بانی تمرینات اختصاصی خود را برای گرم کردن دنبال کردند.

در ادامه ملی‌پوشان به دو گروه تقسیم شدند و تمرین بازی آقاوسط را زیرنظر اعضای کادرفنی انجام دادند.

بخش بعدی تمرین به مرور برنامه‌های تاکتیکی با توپ اختصاص داشت. در این قسمت، شاگردان امیر قلعه‌نویی با تأکید ویژه سرمربی تیم ملی بر مسائل هجومی، حمله به دروازه از میانه میدان را با استفاده از پاس‌های بلند و کوتاه در دستور کار قرار دادند.

همزمان با این بخش، سه دروازه‌بان دیگر تیم ملی نیز تمرینات تخصصی خود را با محوریت دفع سانتر‌ها و مهار شوت‌ها دنبال کردند.

امیر قلعه‌نویی با استقرار در میانه زمین، عملکرد بازیکنان در دو سوی میدان را به‌دقت زیر نظر داشت و در جریان تمرین بار‌ها نکات فنی و تاکتیکی مدنظر خود را به ملی‌پوشان گوشزد کرد.

این جلسه تمرینی در مقایسه با روز گذشته با شدت و مدت زمان بیشتری در نیمه زمین دنبال شد و بخش قابل توجهی از برنامه‌های کادرفنی به اجرای تمرینات هجومی و هماهنگی بازیکنان در فاز حمله اختصاص داشت.