به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد بنی سعید مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان گفت:در پی طرح موضوع احداث جایگاه عرضه سوخت در محدوده پشت بیمارستان شهید بهشتی آبادان، فرآیند صدور مجوز احداث جایگاه‌های سوخت، مطابق ضوابط و مقررات قانونی و از طریق سامانه ملی مجوز‌های کشور انجام می‌شود.

او افزود: بر اساس فرآیند تعیین‌شده، پس از ثبت درخواست متقاضی در سامانه مذکور، استعلام‌های لازم از دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط اخذ شده و موضوع پس از دریافت پاسخ استعلام‌ها و انجام بررسی‌های کارشناسی، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بنی سعید ادامه داد: با توجه به اینکه متقاضی احداث جایگاه سوخت در محدوده یادشده تاکنون موفق به دریافت پاسخ مثبت برخی از استعلام‌های صادرشده نشده است و بررسی کارشناسی موقعیت مکانی معرفی‌شده از سوی کارشناسان این شرکت همچنان در دست اقدام قرار دارد، تاکنون هیچ‌گونه موافقت اصولی برای احداث جایگاه مذکور از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان صادر نشده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان گفت: تأکید می‌شود هرگونه اقدام اجرایی و عملیات احداث جایگاه عرضه سوخت، پیش از طی کامل مراحل قانونی و دریافت موافقت‌ها و مجوز‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح، فاقد وجاهت قانونی بوده و مسئولیت عواقب و تبعات ناشی از اقدامات بدون مجوز بر عهده متقاضی خواهد بود.

او تاکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص احداث جایگاه‌های سوخت، منوط به تکمیل فرآیند قانونی، اخذ استعلام‌های موردنیاز و تأیید نهایی مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.