یک متخصص دیابت با ابراز نگرانی از سرعت رشد آمارهای ابتلا به بیماری دیابت در خراسان رضوی، بر ضرورت فوری اجرای پویش های گسترده غربالگری و افزایش آگاهی عمومی درباره این بیماری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر علمی بیست و دومین همایش دیابت در مشهد گفت: در بررسی آمارهای رسمی جدید، مشخص شده است که بین ۱۰ تا ۱۲ درصد از جمعیت بالای ۲۰ سال کشور به بیماری دیابت مبتلا هستند. بر اساس این آمار، در شهر مشهد و حومه آن، تخمین زده می‌ شود که بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر مبتلا به این بیماری باشند.

دکتر علی اکبر رئوف تصریح کرد: یکی از چالش‌ های بنیادین و بحرانی در مدیریت این بیماری، این واقعیت است که حدود ۵۰ درصد از مبتلایان، از وضعیت بیماری خود بی‌ اطلاع هستند.

وی خاطرنشان کرد: متخصصان هشدار می‌ دهند که این «بی‌ خبری» باعث می‌ شود عوارض پنهان و آسیب‌ های ناشی از دیابت بدون مداخله درمانی پیشرفت کند، در حالی که بیمار از وضعیت خود آگاه نیست.

دکتر رئوف بر مفهوم «ساعات طلایی» در درمان بیماری دیابت تأکید کرد و اظهار داشت: مداخله در مراحل اولیه بیماری، بسیار مؤثرتر و کم‌ هزینه‌ تر از مدیریت عوارض پیشرفته است، باورهای نادرست در میان جامعه، مانند اتکای صرف به ورزش بدون کنترل دقیق قند خون یا استفاده از داروهای نامناسب، باعث از دست رفتن این فرصت‌ های طلایی برای کنترل بیماری می‌ شود.

بیست و دومین همایش دیابت در مشهد فردا جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور متخصصان دیابتولوژیست و جمعی از خانواده‌ های بیماران دیابتی در محل کارخانه نوآوری مشهد برگزار می‌ شود.

هفته ملی دیابت نیز از ۲۰ تا ۲۶ آبان‌ ماه امسال با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری دیابت، تأکید بر پیشگیری، تشخیص زودهنگام و کنترل مؤثر این بیماری در کشور برگزار می‌ شود.