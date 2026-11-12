داستان تکراری این است که باز هم افراد مشهور در صنعت سینما و تلویزیونِ انگلیس و آمریکا در حاشیه امن شهرت، ثروت و قدرت، سالیان طولانی توانستند جرایم جنسی علیه زنان و دختران مرتکب شوند. راسل برند تازه‌ترین نمونه آنهاست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن پشت پرده دنیای پرزرق وبرق صنعت سینما و تلویزیون در غرب، واقعیت‌هایی تلخ و تکان دهنده‌ای از فساد گسترده و تجاوز جنسی علیه زنان و دختران جریان دارد که هر از گاهی با ممارست قربانیان در پیگیری، فاش می‌شود. افرادی که شهرت، ثروت و قدرت به ابزاری برای سوء استفاده و البته ایجاد حاشیه امن برای آنان مبدل شده است.

داستان تکراری این است که باز هم افراد مشهور در صنعت سینما و تلویزیونِ انگلیس و آمریکا در حاشیه امن شهرت، ثروت و قدرت، سالیان طولانی توانستند جرایم جنسی علیه زنان و دختران مرتکب شوند. راسل برند تازه‌ترین نمونه آنهاست.

دیوید رابرتس، نماینده دادستانی انگلیس در این باره می‌گوید: شواهدی که در این پرونده ارائه شد نشان می‌دهد که راسل برند، مجرم جنسی است و از شهرت و قدرت روزافزونش، بهره برده تا دختران و زنان را قربانی امیال خود کند.

راسل برند، کمدین و بازیگر سرشناس انگلیسی و مجری مشهور بی بی سی، پس از سال‌ها پیگیری قربانیان، به جرم تجاوز و تعرض جنسی به ده سال و شش ماه زندان محکوم شد.

یک زن قربانی امیال راسل برند می‌گوید: من زنگ زدم به شبکه و گفتم می‌خواهم با دستیار راسل برند صحبت کنم. زمانی که او پرسید درباره چیست گفتم که راسل برند یک متجاوز جنسی است.

راسل برند، از صحنه‌های کوچک کمدی به هالیوود رسید و شهرت و نفوذش به دنیای سیاست هم راه یافت. او زمانی چنان جایگاه مهمی در فرهنگ عمومی انگلیس یافت که اد میلیبند، رهبر وقت حزب کارگرو رئیس دولت سایه انگلیس در برنامه او حضور یافت و ال گور، معاون پیشین رئیس‌جمهور امریکا نیز با خرسندی پذیرفت که با او مصاحبه کند. اکنون که فساد اوبه محکومیت منجر شده سیاست مداران تلاش می‌کنند از او فاصله بگیرند و خود را حامی زنان قربانی نشان دهند. زنان و دخترانی که ۲۵ سال درخواست شان برای اجرای عدالت نادیده گرفته شده بود.

اندی برنهام نخست وزیر انگلیس در پی انتقاد‌ها از نبود امنیت زنان در رسانه‌ها و فشار افکارعمومی برای تغییر فرهنگ مسموم در رسانه‌های این کشور می‌گوید: همه باید به فکر زنانی باشیم که جرات داشتند و آزار‌های این فرد را بیان کردند. این شجاعت می‌تواند وضعیت را تغییر دهد و دولت هم هر کاری بتواند، صورت خواهد داد.

مدیران رسانه‌های انگلیسی، از جمله بی بی سی، پس از هر بار افشای فساد جنسی یکی از مجریان یا کارکنان خودکه به ده‌ها مورد رسیده، قول می‌دهند چنین مواردی را رسیدگی و راه این فرهنگ فساد آمیز را سد کنند.

قاضی دادگاه راسل برند می‌گوید: این افرادمشهورِ فاسد، در رسانه ها، هر کاری دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند و هیچ تغییری هم در فرهنگ سوء استفاده جنسی مردان مشهور در رسانه‌های انگلیس پدید نمی‌آید.

شماری از تحلیل گران رسوایی واقعی را فقط در رفتار چهره‌های مشهور خلاصه نمی‌بینند؛ بلکه ریشه در فرهنگی می‌دانند که شهرت را بر اخلاق، قدرت را بر قانون و منافع سازمانی را بر حقوق قربانیان ترجیح می‌دهد.