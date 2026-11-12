به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سفر به قم با اشاره به اینکه از ۲۲ شهریور‌ ماه با دستور رئیس قوه قضائیه سازمان بازرسی در زمینه نحوه عملکرد شرکت های دولتی ورود کرده است گفت: با بررسی هایی که انجام شد مشخص شده که تعداد شرکت های دولتی از سوی دستگاه های مختلف آمارهای متفاوتی اعلام می شود.

اصغر جهانگیر افزود: در مورد تعداد شرکت های دولتی سازمان ثبت ، شرکت های دولتی را ۱۵ هزار شرکت دولتی عنوان کرده است و این در حالی است که در سامانه وزارت اقتصاد این آمار را ۷۳۱ شرکت ثبت شده است و در این زمینه هشداری برای وزارت اقتصاد صادر کردیم و شرکت هایی که وابسته به دولت هستند اگر ثبت نشوند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: بر اساس پیگیری ها در آخرین آمار ۱۸۰۶ شرکت دولتی و وابسته به دولت در سامانه وزارت اقتصاد ثبت شدند تا قابلیت رصد پیدا کنند امادیوان محاسبات هم آمار دیگری را ثبت کرده است و در همین خصوص جلسات مشترکی را با دیوان محاسبات برای هم فکری و هم افزایی و تعریف واحد از شرکت های دولتی برگزار کردیم تا نحوه ورود و عمل و نظارت بر آنها روشن شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وقتی آمار و ارقام شرکت های روشن شود وضعیت هیئت مدیره های این شرکت ها ، موظف بودن و غیر موظف بودن از منظر زیان ده بودن یا سود ده بودن و پاداش هایی که پرداخت کردند ضمن رصد و پیگیری ، عملکرد این شرکت ها نیزشفاف خواهد شد.

وی گفت: برخی از شرکت های زیان ده مبادرت به پرداخت پاداش به هیئت مدیره های موظف و غیر موظف کرده بودند که بر خلاف قانون بود و دعوت شدند ، اخذ دفاع شدند و نزدیک به ۴۰۰ نفر از کسانی که نیاز به اخذ توضیح بودند که روشن شود این پاداش هایی که گرفته بودند بابت چه موضوعی بود و نحوه عملکرد این دست شرکت های دولتی پیگیری و بررسی شد.

وی از ورود به عملکرد شرکت های زیر مجموعه و تودلی شرکت های تولیدی و زیر مجموعه شرکت های دولتی نیز خبر دادو گفت: این دسته شرکت ها هم به نوعی دولتی شناخته نمی شوند و در حالی که سهام و مدیریت آنها دولتی است و از این طریق از نظارت قانونی فرار کردند و سقف حقوق ها را رعایت نکردند و پرداخت های خارج از ضوابط داشتند و تقسیم سود و پاداش های غیر قانونی و غیر متعارف داشتند که اینها را هم در دستور کار داریم.

وی تاکید کرد با کمک دستگاه های دیگر شرکت های دولتی و زیر مجموعه های آنان در دست بررسی و رسیدگی قرار دارند و تلاش می کنیم وضعیت شرکت های دولتی را رصد کنیم و هر جایی که تخلفی ببینیم به آن تخلف رسیدگی خواهد شد و از حقوق ملت صیانت خواهد شد.

رئیس بازرسی کل کشور در خصوص رصد قیمت ها گفت:رصد قیمت ها در بازار را به صورت دائم در دستور کار داریم اما وظیفه کنترل قیمت ها با دولت و سازمان تعزیرات حکومتی است و باید این سازمان با گران فروشی ها در قیمت مبارزه و مقابله کند اما سازمان هایی مانند بازرسی کشور در موضوعات اساسی و کالاهای اساسی رصد های روزانه دارد و به وزارتخانه ها و سازمان ها هشدار ها و تذکرات لازم را می دهد و در هر جایی که بر خلاف قانون عمل شود دستگاه نظارتی وارد شده و اقدام می کند و هر کسی که خلاف قانون عمل کند با آن برخورد لازم صورت خواهد گرفت.