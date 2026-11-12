بر اثر سقوط یک فروند بالگرد نظامی ارتش ترکیه در استان مالاتیا در شرق این کشور، چهار نظامی جان خود را از دست دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت دفاع ملی ترکیه شامگاه پنجشنبه ۱۲ نوامبر اعلام کرد یک فروند بالگرد نظامی از نوع «اس-۷۰» (S-۷۰) به دلایل نامشخص در استان مالاتیا سقوط کرده و چهار نظامی سرنشین آن کشته شده‌اند.

این حادثه حدود ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه به وقت محلی در منطقه سامان‌کوی از توابع شهرستان یشیل‌یورت استان مالاتیا رخ داد.

بلافاصله پس از وقوع سانحه، شمار زیادی از نیرو‌های امدادی، آتش‌نشانی، پلیس، اورژانس و سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) به محل اعزام شدند.

گزارش رسانه‌های ترکیه حاکی است بالگرد پس از برخورد با زمین دچار آتش‌سوزی شد که نیرو‌های آتش‌نشانی موفق شدند شعله‌های آتش را مهار کنند.

وزارت دفاع ترکیه در نخستین اطلاعیه خود اعلام کرد بالگرد نظامی از نوع اس-۷۰ به علت نامعلومی دچار سانحه شده و نیرو‌های امدادی پس از شناسایی محل سقوط، عملیات جست‌و‌جو و نجات را آغاز کرده‌اند.

این وزارتخانه در اطلاعیه بعدی، جان باختن چهار نظامی حاضر در بالگرد را تأیید کرد.

بالگرد اس-۷۰، ساخت شرکت آمریکایی سیکورسکی، از بالگرد‌های چندمنظوره مورد استفاده نیرو‌های مسلح ترکیه است که برای جابه‌جایی نیروها، انتقال تجهیزات و مأموریت‌های مختلف نظامی به کار گرفته می‌شود.

تاکنون جزئیاتی درباره مأموریت بالگرد هنگام وقوع حادثه منتشر نشده و علت دقیق سقوط نیز همچنان نامشخص است.

مقام‌های نظامی و امنیتی ترکیه بررسی‌های خود را برای روشن شدن علت این سانحه آغاز کرده‌اند.