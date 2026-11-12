تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) با تأکید بر ضرورت نظارت عادلانه و به‌دور از جنجال، گفت: هدف از بازرسی و نظارت باید اصلاح امور، رفع نواقص و تقویت اعتماد مردم به دستگاه‌های اجرایی و قضایی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیت‌الله سیدمحمد سعیدی در دیدار اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به سیره حضرت زهرا (س) و ضرورت توجه به نقش مردم در حمایت از حق و ولایت، گفت: همان‌گونه که در تاریخ اسلام مشاهده می‌کنیم، حتی حضور پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نیز بدون همراهی مردم نمی‌تواند به تحقق اهداف الهی منجر شود؛ از این رو حفظ مردم در صحنه و جلب همراهی آنان اهمیت فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه مردم در تحقق اهداف نظام و اجرای عدالت نقش اساسی دارند، افزود: دستگاه‌های نظارتی باید در کنار انجام وظایف قانونی، به نقش و جایگاه مردم توجه داشته باشند و با عملکرد صحیح خود زمینه تقویت اعتماد عمومی را فراهم کنند.

تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) با تأکید بر اینکه نظارت باید با هدف اصلاح و رفع اشکالات انجام شود، تصریح کرد: بازرسی‌ها نباید به جنجال‌آفرینی تبدیل شود؛ بلکه باید نواقص را شناسایی و برای برطرف کردن آنها اقدام کرد، چراکه برخورد‌های غیرسازنده و جنجالی می‌تواند موجب تضعیف اعتماد مردم به دولت، دستگاه قضایی، مجلس و مدیران شود.

آیت‌الله سعیدی همچنین با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق و سعه‌صدر در برخورد‌های نظارتی، خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان نباید از تذکر و بیان اشکالات دلگیر شوند؛ چراکه هدف از این اقدامات باید اصلاح عملکرد و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی باشد.

وی با اشاره به اهمیت توجه مسئولان به عاقبت اعمال و مسئولیت‌های خود، بر ضرورت خدمت صادقانه به مردم و پرهیز از نگاه‌های مقطعی و دنیوی در انجام وظایف تأکید کرد.

اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این دیدار با ابلاغ سلام رئیس قوه قضائیه، گفت: دستگاه قضایی در دوره جدید با رویکردی تحولی و با هدف افزایش رضایتمندی مردم و اثربخشی اقدامات، برنامه‌های خود را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به مأموریت سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقابله با فساد افزود: شناسایی بستر‌های فسادزا، پیشگیری از وقوع فساد و برخورد با ترک فعل مسئولان از مهم‌ترین وظایف این سازمان است و همه ارکان اجرایی کشور باید تحت نظارت و بازرسی قرار داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی می‌توانند نقش راهبر و پیشرو در بهبود خدمات‌رسانی به مردم ایفا کنند، اظهار کرد: تحقق حکمرانی مطلوب و اجرای عدالت باید محور فعالیت همه دستگاه‌ها باشد و تلاش کنیم پیش از تبدیل شدن زمینه‌های فساد به تخلف و فساد، با آنها مقابله شود.

جهانگیر همچنین از برنامه‌ریزی سازمان بازرسی برای رسیدگی به مسائل مهم و اولویت‌دار کشور خبر داد و گفت: موضوعات مرتبط با معیشت مردم، کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، واردات و صادرات و حمایت از بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: سازمان بازرسی تلاش می‌کند با نظارت و ورود به‌موقع، موانع روان‌سازی اقتصاد را برطرف کند و در مواردی که مداخلات دولت برخلاف قانون یا به زیان مردم باشد، از حقوق عمومی صیانت کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با اشاره به خاطرات دوران کودکی و نوجوانی خود از محله محل زندگی شهید آیت‌الله سعیدی، دیدار با تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) را فرصتی برای تجدید خاطره آن شهید و بهره‌مندی از رهنمود‌های وی دانست.