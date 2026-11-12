به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های هفته دوم این مسابقات، (پنجشنبه) و در روز دوم، دو دیدار برگزار شد که طی آن تیم گل‌گهر سیرجان در یک مبارزه جذاب و نزدیک، با نتیجه ۷ بر ۳ از سد نجف‌آباد اصفهان گذشت.

در دیگر دیدار امروز نیز تیم رعد پدافند ارتش به علت حضور نیافتن تیم هیات استان قم با نتیجه قاطع ۱۰ بر صفر پیروز اعلام شد.

همچنین روز گذشته (چهارشنبه) و در نخستین روز از هفته دوم، دو دیدار برگزار شد که در اولین مسابقه، تیم نجف‌آباد اصفهان با نتیجه ۱۰ بر صفر هیأت بوکس استان قم را شکست داد.

در دومین دیدار نیز تیم رعد پدافند ارتش با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل گل‌گهر سیرجان به پیروزی رسید تا با دو برد قاطع، عملکرد درخشانی در هفته دوم مسابقات به ثبت برساند.

رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر بوکس مردان همچنان در سالن شهید همت آکادمی ملی بوکس پیگیری می‌شود.