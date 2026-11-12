آیت‌الله جعفر سبحانی در دیدار رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت برخورد با افراد تنگ‌نظر و فرصت‌طلب در دستگاه‌های اداری، خواستار رفع موانع رشد اقتصادی و تقویت ضمانت اجرایی نظارت‌های سازمان بازرسی کل کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید امروز در دیدار رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار رئیس سازمان بازرسی کل کشور در قم، با اشاره به قاعده فلسفی تخلیه به‌عنوان مقدمه تحلیه گفت: همان‌گونه که کشاورز پیش از کاشت محصول باید سنگ‌ها و علف‌های هرز را از زمین پاک کند، در نظام اداری نیز ابتدا باید موانع رشد و پیشرفت برطرف شود.

وی افزود: تا زمانی که افراد تنگ‌نظر و فرصت‌طلب که مانع رشد اقتصادی و فعالیت دیگران می‌شوند در دستگاه‌های اداری حضور داشته باشند، تلاش‌ها برای پیشرفت کشور به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از این رو باید با رعایت موازین شرعی و اخلاقی با این افراد برخورد جدی شود.

این مرجع تقلید همچنین با اشاره به محدودیت اختیارات اجرایی سازمان بازرسی تأکید کرد: این سازمان گزارش‌ها و نظرات خود را ارائه می‌کند، اما اگر دستگاه‌های اجرایی به این نظرات عمل نکنند، نظارت‌ها نتیجه‌بخش نخواهد بود. باید سازوکاری پیش‌بینی شود تا نظرات سازمان بازرسی با دقت در دستگاه‌های اجرایی اجرا شود.

در این دیدار، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با ابلاغ سلام رئیس قوه قضاییه، گزارشی از رویکرد‌ها و برنامه‌های این سازمان ارائه کرد و گفت: در دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی به ریاست‌ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، تلاش داریم سازمان بازرسی را به نهادی اثرگذار در حل مسائل و مشکلات کشور تبدیل کنیم.

وی پیشگیری از تخلفات، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شناسایی اولویت‌های مهم کشور را از مسئولیت‌های این سازمان برشمرد و افزود: پیگیری رفع مشکلات مردم، بهبود وضعیت معیشت جامعه و مطالبه‌گری از دستگاه‌ها برای انجام تکالیف قانونی از اولویت‌های سازمان بازرسی است.

اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با تأکید بر حمایت از فعالیت‌های مشروع اقتصادی تصریح کرد: این سازمان در کنار انجام وظایف نظارتی، تلاش می‌کند مانعی برای فعالیت‌های قانونی و سرمایه‌گذاری مشروع بخش خصوصی ایجاد نشود و از دخالت‌های ناروا که مانع فعالیت سالم اقتصادی است، جلوگیری کند.