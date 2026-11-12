طرح سراسری سرشماری عمومی نفوس و مسکن که از ابتدای آبان‌ماه با هدف به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاعاتی و انطباق داده‌های دستگاه‌های اجرایی آغاز شده است، در استان لرستان با پیشرفت قابل توجه ۸۰ درصدی در مرحله اجرا قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،در این طرح که با رویکردی نوین و مبتنی بر روش‌های ثبتی به مرحله اجرا درآمده است،فرآیند گردآوری مشخصات آماری خانوارها از طریق بسترهای اینترنتی و تماس مستقیم با واحدها و خانوارها صورت می‌گیرد. هدف اصلی از به‌کارگیری این روش‌های ترکیبی، تضمین دقت داده‌ها و انطباق کامل اطلاعات ثبتی با واقعیت‌های میدانی است.

حسن پور رئیس سازمان مدیریت وبرنامه برنامه ریزی لرستان گفت: دستیابی به آمار دقیق و مستند، زیرساخت بنیادین برای هرگونه تصمیم‌گیری کلان و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای در تمامی بخش‌های استان و کشور محسوب می‌شود.