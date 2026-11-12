رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از شرکت و سخنرانی در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در ترکیه، وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مسعود پزشکیان پنجشنبه شب ۲۱ آبان ۱۴۰۵ پس از انجام سفری ۲ روزه به ترکیه و شرکت و سخنرانی در سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۳۱) دقایقی قبل وارد تهران شد.

رئیس جمهوری در این سفر با برخی سران و رهبران شرکت کننده در این اجلاس از جمله روسای جمهور ترکیه، عراق، برزیل و نخست وزیران پاکستان ارمنستان نروژ و رئیس اقلیم کردستان عراق نیز به صورت دو جانبه دیدار و گفت‌و‌گو داشت.