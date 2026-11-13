سفر رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به گلستان، با باز شدن گره یکی از پروژه‌های متوقف‌مانده استان همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی محکومان جرائم مواد مخدر در علی‌آبادکتول که پس از سال‌ها بلاتکلیفی، حالا با تأمین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، دوباره به مسیر تکمیل بازگشته است.

عملیات اجرایی این مجموعه که از سال ۱۳۹۷ متوقف مانده بود، با اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان زندان‌ها و تعهد ۱۰۰ میلیارد تومانی استانداری گلستان، شتاب تازه‌ای گرفته و قرار است فاز نخست آن حداکثر تا یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.

این مرکز با ایجاد کارگاه‌های تولیدی و فراهم‌کردن آموزش‌های مهارتی، فرصت تازه‌ای برای حرفه‌آموزی، اشتغال و توانمندسازی زندانیان فراهم می‌کند تا بازگشت آنان به جامعه با مهارت، امید و امکان زندگی بهتر همراه باشد.

در کنار این اقدامات، حمایت و پیگیری مجمع نمایندگان گلستان برای اختصاص ردیف بودجه و تأمین اعتبار فاز‌های بعدی، ضرورتی مهم برای تکمیل این مجموعه است.

اردوگاه کاردرمانی گلستان در زمینی به مساحت ۱۳ هکتار و با زیربنای ۸ هزار و ۷۰۰ مترمربع در شهرستان علی‌آبادکتول احداث می‌شود.