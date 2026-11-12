به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پیکر مطهر شهید گمنام ۲۱ ساله عملیات رمضان در صالح‌ آباد، شهر جنت‌ آباد و روستاهای بنی‌ تاک، پده جانمراد، جعفریه، درازاب، کالکراب، چشمه‌ زرد، چشمه‌ آزاد، جهان‌ آباد و گوشلاغر مورد استقبال، تکریم و تشییع مردم قدرشناس قرار گرفت.

پیکر مطهر این شهید گمنام پس از برگزاری مراسم تجمیعی در مشهد مقدس، در بوستان شهرک گاز سرخس به خاک سپرده می‌ شود.