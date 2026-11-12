به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش دبیقی ضمن تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) گفت: شبکه خوزستان همچون سال های گذشته در حوزه های سیما،صدا،خبر،فضای مجازی وشعر و موسیقی با ویژه برنامه های مختلف به همراهی عزاداران دخت نبی مکرم اسلام خواهد پرداخت

وی افزود: سیمای خوزستان با ویژه برنامه های سوگواره به زبان فارسی و مراحب به زبان عربی و پوشش عزاداری های میدانی مردم در اهواز و شهرستان های شوش و کارون، شهادت حضرت فاطمه(س) را گرامی میدارد.

دبیقی ادامه داد: رادیو خوزستان نیز برای شنوندگان ویژه برنامه های نمایش رادیویی حکمت گردنبند،نمایش رادیویی بانوی نور بهشت گمشده،ایستاده تا همیشه،به نام مادر،مقام فاطمی به همین مناسبت تدارک دیده که به روی امواج رادیو می رود.

مدیرکل صدا و سیمای استان خوزستان همچین بر پوشش تمامی برنامه ها در سطح استان توسط تیم های خبری معاونت خبر این شبکه تاکید کرد و گفت:تهیه و تولید استوری موشن،عکس،گزارش ویدیویی و نماهنگ،نمایش تولیدات مردمی در برنامه زاویه وتوزیع و انتشار بخش هایی از ویژه برنامه های صداوسیمای خوزستان در فضای مجازی توسط معاونت فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شود.