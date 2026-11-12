مسابقه عکاسی سوغات شهر عشق با هدف ثبت جلوه‌های حضور مردم و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، هم‌زمان با تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: عکاسان حرفه‌ای و علاقه‌مندان به هنر عکاسی می توانند با ثبت لحظ های ماندگار مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید گمنام، آثار خود را در دو بخش عکاسی با دوربین حرفه‌ای و تلفن همراه به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار از ۲۲ تا ۳۰ آبان تعیین شده و به برگزیدگان هر دو بخش جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های فضای مجازی به شماره ۰۹۱۵۳۴۴۴۷۹۷ ارسال کنند.