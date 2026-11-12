کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یاسر آسانی و علیرضا ایلدروم را به علت درگیری در بازی استقلال تهران و خوزستان محروم کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود درباره اتفاقات دیدار استقلال تهران و استقلال خوزستان را اعلام کرد که بر اساس آن، باشگاه استقلال و یاسر آسانی با جریمه نقدی مواجه شدند و علیرضا ایلدروم، کمک‌داور این مسابقه نیز محروم شد.

بر اساس رأی صادرشده، باشگاه استقلال تهران به دلیل رفتار تماشاگرانش به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین یاسر آسانی به دلیل بدرفتاری با داور، با محرومیت دو جلسه‌ای مواجه شد که یک جلسه آن به حالت تعلیق درآمده است. این بازیکن همچنین باید ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند.

در بخش دیگری از این احکام، علیرضا ایلدروم، کمک‌داور دیدار استقلال و استقلال خوزستان، به دلیل بدرفتاری با آسانی به مدت دو ماه از فعالیت داوری محروم شد.



همچنین رای تخلفات باشگاه تراکتور و همچنین شجاع خلیل زاده مقابل تیم خیبر به شرح زیر است:

