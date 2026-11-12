هفته نخست دور برگشت از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور در گروه یک، به میزبانی شهرستان ایذه برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته چهارم بیست‌وششمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور و نخستین هفته از دور برگشت این رقابت‌ها، تیم استقلال قم عصر پنجشنبه ۲۱ آبان در دیداری خارج از خانه به مصاف دانشگاه آزاد اسلامی ایذه رفت و با نتیجه ۹ بر ۱ به پیروزی رسید.

شاگردان روح‌الله میکائیلی که هفته نخست برابر دانشگاه آزاد ایذه و هفته دوم برابر بانک شهر به برتری رسیده بودند و در هفته سوم استراحت داشتند، در نخستین مسابقه دور برگشت نیز عملکردی درخشان به نمایش گذاشتند. استقلال قم در این دیدار سه پیروزی با ضربه فنی و سه پیروزی با امتیاز عالی به دست آورد.

نتایج انفرادی دیدار استقلال قم و دانشگاه آزاد اسلامی ایذه به شرح زیر است:

وزن ۵۵ کیلوگرم: کیانوش شمشیری از استقلال قم، احمد بدرالدینی را شکست داد (ضربه فنی).

وزن ۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری از استقلال قم با نتیجه ۷ بر ۵ برابر حسین جاویدی به پیروزی رسید.

وزن ۶۳ کیلوگرم: سیدمصطفی رضایی از استقلال قم با نتیجه ۸ بر صفر کیارش احمدی را شکست داد (امتیاز عالی).

وزن ۶۷ کیلوگرم: علی چوبک‌زن از استقلال قم برابر رضا عباسی به پیروزی رسید (ضربه فنی).

وزن ۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژاد از استقلال قم با نتیجه ۴ بر ۲ محمدمعراج مهمدی را شکست داد.

وزن ۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی از استقلال قم برابر نیما مهمدی به برتری رسید (ضربه فنی).

وزن ۸۲ کیلوگرم: رضا آذرشب از استقلال قم با نتیجه ۹ بر ۱ امیررضا اسکندری‌فرد را شکست داد (امتیاز عالی).

وزن ۸۷ کیلوگرم: محمدحسین استادمحمدمعمار از استقلال قم با نتیجه ۱۱ بر ۳ مقابل محمدامین احمدپور به پیروزی رسید (امتیاز عالی).

وزن ۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان از استقلال قم با نتیجه ۵ بر صفر حسین صالحی‌فر را مغلوب کرد.

وزن ۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل فتحی‌تزنگی از استقلال قم برابر آرمان طهماسی شکست خورد (باخت پزشکی).