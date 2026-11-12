به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا گفت که شهروندان اروپایی درخواستی برای تعلیق این توافقنامه به دلیل نقض حقوق بشر توسط اسرائیل است، ارائه کرده‌اند و آن را بررسی خواهد کرد.

الجزیره انگلیسی گزارش داد، شهروندان اروپایی درخواست خود را در ارتباط با جنگ و نسل‌کشی جاری در غزه، کشتار‌ها و حملات خشونت‌بار در کرانه باختری اشغالی و اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیلی‌ها ارائه شده است.

این طرح به امضای بیش از ۱.۱ میلیون نفر از شهروندان ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا رسیده است که فراتر از حد نصاب لازم برای انجام یک بررسی رسمی است.

توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی که از سال ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا شده، چهارچوب اصلی همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو طرف را تشکیل می‌دهد. با این حال، بند دوم این توافقنامه تاکید دارد که اجرای کامل آن منوط به پایبندی به اصول دموکراتیک و حقوق بشر از سوی طرفین است؛ بندی که اکنون با توجه به عملکرد تل‌آویو در غزه و کرانه باختری، موضوع اصلی بازنگری شده است.

در ماه‌های اخیر، بسیاری از کشور‌های عضو، از جمله ایرلند، اسپانیا، بلژیک و اسلوونی، خواستار تعلیق یا بازنگری فوری این توافقنامه شده بودند.