به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در هفته چهارم لیگ دسته یک فوتسال کشور تیم پترو اروند آبادان در سالن جانبازان میزبان تیم ان‌های جدولی ابرکوه یزد بود.

در این دیدار شاگردان حسین یازع جریان بازی را در دست داشتند و توانستند موقعیت‌های پرشماری را روی دروازه حریف خلق کنند.

این دیدار یک طرفه در نهایت با برتری ۴ بر یک طلایی پوشان آبادانی مقابل حریف خود به پایان رسید.

با این برد پترو اروند ۹ امتیازی شد و هفته آینده روز پنجشنبه در کردستان مقابل بارو انرژی به میدان خواهد رفت.