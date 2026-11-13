بر اساس تغییرات جدید تقویم رسمی کشور در سال ۱۴۰۶، بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه به عنوان «روز بزرگداشت مختوم‌قلی فراغی» نام‌گذاری شده است.

استقبال گلستانی‌ها از نامگذاری یک روز در تقویم به نام مختومقلی فراغی

استقبال گلستانی‌ها از نامگذاری یک روز در تقویم به نام مختومقلی فراغی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این مناسبت در راستای پاسداشت جایگاه ادبی، فرهنگی و عرفانی مختوم‌قلی فراغی، شاعر برجسته ترکمن و از چهره‌های تأثیرگذار ادبیات منطقه، در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است.

در اشعار این شاعر شهیر ایرانی ترکمن صلح و وحدت میان ملت‌ها و جوامع به چشم می‌خورد و او بخشی از اشعارش را با استناد به آیات قرآن کریم پیرامون وحدت و اتحاد بین اقوام سروده است.

همچنین در اشعار این شاعر ملی ارزش‌هایی مانند اخلاق اسلامی و احترام به خانواده به چشم می‌خورد.