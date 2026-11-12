\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0636\u0645\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u062c\u0646\u06af\u0644\u06cc \u0645\u062e\u0645\u0644\u06a9\u0648\u0647\u060c \u0628\u0631 \u0631\u0648\u0646\u062f \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0631\u062a \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0635\u0648\u0631\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a\u060c\u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u0632\u06cc\u0631\u0633\u0627\u062e\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u062c\u0646\u06af\u0644\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0631\u062f. \n\u0647\u062f\u0641 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f\u060c \u0627\u0637\u0645\u06cc\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a \u0645\u0637\u0644\u0648\u0628 \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627\u06cc \u0639\u0645\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0631\u0641\u0639 \u0645\u0648\u0627\u0646\u0639 \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n \n\n\u00a0\n\u00a0