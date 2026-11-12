به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، شاگردان ارسلان محمدی که برای حضور در رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا در اندونزی به سر می‌برند با ۳ برد متوالی مقابل لبنان، قزاقستان و امارات به عنوان صدرنشین به نیمه‌نهایی این رقابت‌ها راه یافتند.

تیم ایران در بازی نخست و در رده سنی کمتر از ۱۴ سال با ترکیب آراد آسوده و تیام نصیری به میدان رفت که این بازی با برتری ۶ بر ۳ و ۷ بر ۵ ایران همراه بود.

دومین بازی و در رده سنی کمتر از ۱۶ سال، امیرطا‌ها دهقانی و رامتین رافعی برابر امارات قرار گرفتند که این بازی با برتری ۶ بر ۴ و ۶ بر ۳ ملی‌پوشان کشورمان به پایان رسید. در بازی سوم و در رده سنی کمتر از ۱۸ سال، علیرضا تقی‌زاده و مهراد منصوری کامبک زدند، در شرایطی که آنها در ابتدا نتیجه را ۶ بر ۴ به امارات واگذار کرده بودند در ادامه ۷ بر ۶ و ۶ بر ۳ به پیروزی رسیدند تا تیم ایران به عنوان صدرنشین راهی نیمه‌نهایی رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا شود.

پیش از این نیز تیم دختران ایران جواز حضور در نیمه‌نهایی این مسابقات را به دست آورده بود. با این شرایط شاگردان صحابه فرد، فردا از ساعت ۹ صبح به وقت محلی به مصاف اندونزی میزبان خواهند رفت و پسران ایران در جدالی سخت و ازساعت ۱۴ به وقت اندونزی رو در روی عربستان قرار خواهند گرفت.