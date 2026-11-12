\n\u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0635\u063a\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f1\u06f8 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0637\u0648\u0644\u06cc\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0645\u062a\u0648\u0644\u062f \u0634\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u06f2\u06f1 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f1 \u0628\u0647 \u0639\u0644\u062a \u0639\u0627\u0631\u0636\u0647 \u06a9\u0644\u06cc\u0648\u06cc \u0648 \u06a9\u0647\u0648\u0644\u062a \u0633\u0646 \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a.\n