مردم شهرستان صالح‌ آباد، شهر جنت‌ آباد و روستاهای تابعه به مدت سه روز با حضور پرشور و وحدت‌ آفرین خود، میزبان پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس و مقاومت شهرستان صالح‌ آباد، اظهار کرد: پیکر مطهر شهید گمنام ۲۱ ساله که در عملیات رمضان و حوالی پایگاه زید در منطقه شلمچه به شهادت رسیده است، به مدت سه روز در شهرستان صالح‌ آباد، شهر جنت‌ آباد و روستاهای تابعه مورد استقبال، تکریم و تشییع مردم قدرشناس قرار گرفت.

علیرضا اختری گفت: برنامه‌ های استقبال و میزبانی از این شهید والامقام با حضور اهالی روستاهای بنی‌ تاک، پده جانمراد و جعفریه آغاز شد و در ادامه، پیکر مطهر شهید در مزار شهدای گمنام شهرستان، بنیاد شهید و جمع خانواده‌ های معظم شهدا حضور یافت.

وی افزود: حضور در جمع دانش‌ آموزان مدارس شبانه‌ روزی دخترانه نجمه، هنرستان فاطمه‌ الزهرا، صالحه و سیدصبور معینی در سالن شهید ناجی، برگزاری مراسم فاطمیه در روستای نعتو و حضور در معراج‌ الشهدای حوزه علمیه حضرت ولی‌ عصر (عج)، از دیگر برنامه‌ های این ایام بود.

مسئول دفتر حفظ آثار صالح‌ آباد تصریح کرد: دانش‌ آموزان مدارس شبانه‌ روزی پسرانه امام علی (ع)، هنرستان کشاورزی دکتر حسابی و شهید رجایی نیز میزبان پیکر مطهر شهید گمنام بودند و حضور در بیمارستان شهدای صالح‌ آباد و تشییع در سطح شهر، از دیگر بخش‌ های این برنامه معنوی بود.

وی ادامه داد: مردم روستاهای درازاب، کالکراب، چشمه‌ زرد و چشمه‌ آزاد با محوریت روستای درازاب نیز با استقبال و برگزاری مراسم، ارادت خود را به مقام شامخ شهدا نشان دادند. همچنین مراسم ویژه خانواده‌ های نیروهای مسلح در حسینیه نیروی انتظامی و مراسم خواهران در حوزه علمیه نیز برگزار شد.

اختری با اشاره به تداوم برنامه‌ ها در روستاهای شهرستان خاطرنشان کرد: تشییع و برگزاری مراسم در مسجد قدس جعفریه، مسجد قشه‌ توت و روستای جهان‌ آباد و سپس حضور پیکر مطهر شهید در شهر جنت‌ آباد، از دیگر برنامه‌ های پیش‌ بینی‌ شده در این مسیر بود.

وی افزود: در شهر جنت‌آباد نیز پیکر شهید در مزار شهدای گمنام، محور عملیاتی شهید کاوه و هنگ مرزی مورد استقبال قرار گرفت و مراسم تشییع مردمی، برنامه‌ های ایام فاطمیه و مراسم سالگرد شهید گمنام در مهدیه این شهر برگزار شد.

اختری با اشاره به مراسم پایانی بدرقه شهید گفت: مردم روستای گوشلاغر نیز در آخرین مرحله، پیکر مطهر شهید گمنام را تا خروج از شهرستان همراهی کردند و پیکر این شهید والامقام برای انتقال به مشهد مقدس و شرکت در مراسم تجمیعی تحویل داده شد.

پیکر مطهر این شهید گمنام پس از برگزاری مراسم تجمیعی در مشهد مقدس، در بوستان شهرک گاز سرخس به خاک سپرده می‌ شود.