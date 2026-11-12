به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسابقات سراسری کاراته کارکنان پایور فراجا "یادواره شهدای امنیت"، انتخابی مسابقات پلیس‌های جهان، به میزبانی فرماندهی انتظامی استان مرکزی و در سالن ورزشی شهدای ۵ مرداد اراک برگزار شد.

معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان مرکزی، در حاشیه این مسابقات گفت: در این دوره از رقابت‌ها ۱۴۶ ورزشکار از سراسر کشور در دو بخش آزاد و کنترلی حضور یافتند و با یکدیگر به رقابت پرداختند.

سرهنگ مرتضی خندابی افزود: در بخش آزاد، تیم فرماندهی یگان‌های ویژه فراجا به مقام اول دست یافت، فرماندهی انتظامی غرب تهران دوم شد و فرماندهی انتظامی استان مرکزی به مقام سوم رسید. در بخش کنترلی نیز فرماندهی یگان ویژه فراجا اول شد، فرماندهی انتظامی استان هرمزگان دوم و مراکز آموزش فراجا سوم شدند.

او ابراز داشت: در این مسابقات، سرهنگ دوم کیومرث زاهدی‌دوست و استواردوم علی رفیعی از تیم استان مرکزی به ترتیب موفق به کسب مقام اول و مقام سوم بخش آزاد شدند.

در پایان مسابقات از نفرات برتر با اهدای لوح و جوایز تقدیر شد.