سالن ورزشی شهدای ۵ مرداد؛
برگزاری مسابقات سراسری کاراته فراجا؛ انتخابی مسابقات پلیسهای جهان
مسابقات سراسری کاراته کارکنان پایور فراجا، "یادواره شهدای امنیت"، انتخابی مسابقات پلیسهای جهان در اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسابقات سراسری کاراته کارکنان پایور فراجا "یادواره شهدای امنیت"، انتخابی مسابقات پلیسهای جهان، به میزبانی فرماندهی انتظامی استان مرکزی و در سالن ورزشی شهدای ۵ مرداد اراک برگزار شد.
معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان مرکزی، در حاشیه این مسابقات گفت: در این دوره از رقابتها ۱۴۶ ورزشکار از سراسر کشور در دو بخش آزاد و کنترلی حضور یافتند و با یکدیگر به رقابت پرداختند.
سرهنگ مرتضی خندابی افزود: در بخش آزاد، تیم فرماندهی یگانهای ویژه فراجا به مقام اول دست یافت، فرماندهی انتظامی غرب تهران دوم شد و فرماندهی انتظامی استان مرکزی به مقام سوم رسید. در بخش کنترلی نیز فرماندهی یگان ویژه فراجا اول شد، فرماندهی انتظامی استان هرمزگان دوم و مراکز آموزش فراجا سوم شدند.
او ابراز داشت: در این مسابقات، سرهنگ دوم کیومرث زاهدیدوست و استواردوم علی رفیعی از تیم استان مرکزی به ترتیب موفق به کسب مقام اول و مقام سوم بخش آزاد شدند.
در پایان مسابقات از نفرات برتر با اهدای لوح و جوایز تقدیر شد.