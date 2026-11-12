به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس، امروز با حضور پرشور مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در شهرستان میاندوآب تشییع شد.

مردم قدرشناس میاندوآب با حضور در آیین تشییع این شهید والامقام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

لاله‌ای بی‌نشان که با گذشت سال‌ها از حماسه‌آفرینی‌اش، همچنان عطر ایثار و فداکاری را در کوچه‌پس‌کوچه‌های این دیار پراکنده کرد.