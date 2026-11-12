هفته سوم سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال با برگزاری پنج دیدار و برد مدعیان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته سوم سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور که روز گذشته با برگزاری یک دیدار آغاز شده بود، امروز (پنجشنبه ۲۱ آبان) با برگزاری چهار دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

از ساعت ۱۴:۰۰ و در مشهد، تیم نام‌آوران میزبان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بود. زردپوشان نصف جهان در این دیدار عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشتند و موفق شدند با نتیجه ۲۷-۲۰ به پیروزی برسند تا سومین برد متوالی خود را جشن بگیرند. این نتیجه همچنین دومین شکست فصل نام‌آوران را رقم زد.

در یکی از مهیج‌ترین و نزدیک‌ترین دیدار‌های این هفته، پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب میزبان نفت امیدیه بود. دو تیم که پیش از این موفق به کسب امتیاز نشده بودند، از ابتدا تا پایان مسابقه رقابتی نزدیک و پایاپای داشتند و در نهایت این دیدار با نتیجه ۳۰-۲۷ به سود پرواز هوانیروز به پایان رسید تا اولین پیروزی این تیم در فصل جاری به ثبت برسد.

دیگر نماینده اصفهان، سپاهان نوین، این هفته از مقاومت شهرداری تبریز پذیرایی کرد. نوینی‌ها در این مسابقه کار دشواری مقابل حریف تبریزی خود نداشتند و با برتری ۲۹-۱۹، دو امتیاز ارزشمند این دیدار را به حساب خود واریز کردند تا نخستین برد فصل خود را به دست آورند.

در هفته ثبت نخستین‌ها، هپکو اراک نیز موفق شد اولین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد و دو خط تیره را از مقابل نامش در جدول رده‌بندی پاک کند. نماینده اراک در هفته سوم میزبان نفت و گاز گچساران بود و در دیداری که رقابت نزدیکی میان دو تیم جریان داشت، هپکو در دقایق پایانی اختلاف خود را به پنج گل رساند و در نهایت با نتیجه ۲۶-۲۱ به برتری دست یافت.

آخرین دیدار این هفته نیز میان استقلال کازرون و میدکوفرآور زرند برگزار شد. مدافع عنوان قهرمانی در این مسابقه با ارائه نمایشی برتر و منسجم، از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف دیکته کرد و با افزایش اختلاف گل تا پایان مسابقه، با نتیجه ۳۳-۲۰ به پیروزی رسید. به این ترتیب، استقلال کازرون نیز همچون فولاد مبارکه سپاهان، تمامی دیدار‌های خود در فصل جاری را با پیروزی پشت سر گذاشت.

روز گذشته هم در تهران و در اولین بازی هفته سوم، مس کرمان ۳۲-۲۲ نیروی زمینی را شکست داده بود.

نتایج کامل هفته سوم لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵

نیروی زمینی تهران ۲۲-۳۲ مس کرمان

پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵

نام‌آوران مشهد ۲۰-۲۷ فولاد مبارکه سپاهان اصفهان

پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب ۳۰-۲۷ نفت امیدیه

سپاهان نوین اصفهان ۲۹-۱۹ مقاومت شهرداری تبریز

هپکو اراک ۲۶-۲۱ نفت و گاز گچساران

استقلال کازرون ۳۳-۲۰ میدکوفرآور زرند

جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال مردان در پایان هفته سوم به صورت زیر درآمد:

۱. استقلال کازرون، ۶ امتیاز

۲. فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، ۶ امتیاز

۳. مس کرمان، ۴ امتیاز

۴. نیروی زمینی تهران، ۴ امتیاز

۵. نفت و گاز گچساران، ۳ امتیازه

۶. سپاهان نوین اصفهان، ۳ امتیاز

۷. هپکو اراک، ۲ امتیاز

۸. نام‌آوران مشهد، ۲ امتیاز

۹. مقاومت شهرداری تبریز، ۲ امتیاز

۱۰. پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب، ۲ امتیاز

۱۱. میدکوفرآور زرند، ۲ امتیاز

۱۲. نفت امیدیه، بدون امتیاز