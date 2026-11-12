به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با هدف کنترل سیلاب‌ها، مهار روان‌آب‌ها و تقویت سفر آب‌های زیرزمینی، طرح‌های جامع آبخیزداری در نقاط مختلف استان قزوین با سرعت در حال اجراست.

بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، در سال جاری بالغ بر ۸۰۰ سازه آبخیزداری با همین رویکرد طراحی و عملیاتی شده است. این تعداد سازه، وسعتی بیش از ۲۵۰ هزار هکتار از حوزه‌های آبخیز استان قزوین را تحت پوشش قرار داده و نقش بسزایی در پیشگیری از خطرات ناشی از سیلاب‌های فصلی و صیانت از منابع آب و خاک منطقه ایفا می‌کند.