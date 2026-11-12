این آیین با حضور مدیرکل و جمعی از کارکنان رسانه استانی و همچنین جمعی از مسئولان استان، در گلزار شهدای بجنورد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در این مراسم، شرکت‌کنندگان با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند و بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید بیعت کردند.

رویداد ایران جان با هدف معرفی توانمندی‌های خراسان شمالی و بیان مطالبات مردمی، ۲۳ تا ۲۹ آبان به میزبانی خراسان شمالی برگزار می‌شود. در همین راستا، تولیدات شبکه اترک در شبکه‌های ملی و بین‌المللی انعکاس خواهد یافت.