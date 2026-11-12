مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه از برگزاری مراحل احراز صلاحیت پذیرفته‌شدگان آزمون سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ خبر داد؛ در این دوره، توسعه رشته‌های جدید از جمله هوش مصنوعی و کارآگاهی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی کیانی، نماینده اداره سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، از برگزاری مراحل احراز صلاحیت عمومی پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسان رسمی (معوق سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۴) خبر داد.

وی با اشاره به تغییر در سازوکار جذب کارشناسان، بر ضرورت توسعه رشته‌های تخصصی متناسب با نیاز‌های روز جامعه و دستگاه قضایی تأکید کرد.

کیانی در این زمینه اظهار داشت: «در حال حاضر ۱۷۱ داوطلب از ۱۴ رشته مختلف برای مراحل مصاحبه دعوت شده‌اند که پس از طی مراحل قانونی، پذیرفته‌شدگان جهت گذراندن دوره ۱۲ ماهه کارآموزی معرفی خواهند شد. با تکمیل این دوره و قبولی در آزمون‌های تخصصی، این افراد به عنوان بازوان توانمند سیستم قضایی وارد این حرفه می‌شوند.»

وی همچنین به تغییر رویکرد جذب کارشناسان اشاره کرد و افزود: «برخلاف سال‌های گذشته که پذیرش بر اساس ظرفیت انجام می‌شد، با اجرای قانون تسهیل، سازوکار جذب تغییر یافته است. این امر موجب شده تا در برخی رشته‌های خاص، تعداد کارشناسان افزایش یابد تا پاسخگویی به نیاز‌های تخصصی بهتر صورت گیرد.»

نماینده مرکز کارشناسان رسمی با اشاره به ایجاد رشته‌های جدید افزود: «رشته “کارآگاهی و کشف جرم” از جمله حوزه‌هایی است که با توجه به نیاز‌های مبرم کشور راه‌اندازی شده است. علاوه بر این، بررسی صلاحیت‌های مربوط به “هوش مصنوعی” در دستور کار قرار دارد؛ در حال حاضر بخشی از این حوزه در قالب رشته‌های کامپیوتر و فناوری اطلاعات پوشش داده می‌شود و توسعه آن نیز با جلسات تخصصی دنبال می‌گردد.»

وی در ادامه از ورود تخصص‌هایی نظیر پزشکی، دندانپزشکی، مهندسی پزشکی، داروسازی، سم‌شناسی و مترجمی زبان به مجموعه کارشناسی خبر داد و تأکید کرد: «هدف ما ایجاد یک زنجیره کامل از خدمات تخصصی است تا در هیچ حوزه‌ای، از جمله امور بانکی، مالیاتی و روابط کار، با کمبود کارشناس متخصص مواجه نشویم.»