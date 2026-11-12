هفته پایانی سوپر لیگ سبک‌های آزاد کاراته بانوان با برگزاری دیدار‌های نیمه‌نهایی و فینال در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و در پایان تیم آکادمی اسماعیلی عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور فاطمه پورزمانی، نایب‌رئیس بانوان فدراسیون کاراته و جمعی از مسئولان سبک‌های آزاد بانوان برگزار شد.

در نخستین دیدار مرحله نیمه‌نهایی، تیم آینده‌داران ماتسوشیما با نتیجه ۱۱ بر ۵ مقابل ستارگان ماتسوشیما به برتری رسید و فینالیست شد.

در دیگر دیدار این مرحله، تیم آکادمی اسماعیلی با نتیجه ۱۳ بر ۴ هیئت کاراته یزد را شکست داد و به فینال راه یافت.

در دیدار نهایی نیز تیم آکادمی اسماعیلی با نتیجه ۱۳ بر ۴ از سد آینده‌داران ماتسوشیما گذشت و عنوان قهرمانی سوپر لیگ سبک‌های آزاد کاراته بانوان را کسب کرد.