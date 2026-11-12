به گزارش اداره هواشناسی هوای استان تا ظهر روز یکشنبه آرام و پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، از عصر یکشنبه موج ضعیفی وارد استان می‌شود که در قسمت‌هایی از شمال و غرب استان رگبار پراکنده را به همراه خواهد داشت.

دمای هوا نیز طی سه روز آینده روندی افزایشی دارد و از میزان سردی هوا کاسته می‌شود.

در شبانه روز گذشته دهگلان با حداقل دمای منفی ۷ درجه و سلین هورامان با حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان گزارش شد.

دمای هوای شهر سنندج هم فردا بین یک تا ۱۴ درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.