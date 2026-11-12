به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نمایشگاه «کوچه‌های بنی‌هاشم» در شهر دیزج‌دیز خوی افتتاح شد.

این مجموعه با هدف ترویج فرهنگ فاطمی و معرفی سیره و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور امام جمعه خوی و جمعی از مسئولان و مردم برپا شده است.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی، امام جمعه خوی، در آیین افتتاح این مجموعه، از تلاش جوانان و فعالان فرهنگی دیزج‌دیز برای برپایی این نمایشگاه قدردانی کرد.

در پایان این آیین، اهالی حسینی شهر دیزج‌دیز با حضور در محوطه نمایشگاه کوچه‌های بنی‌هاشم، در سوگ مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) به عزاداری و سوگواری پرداختند.