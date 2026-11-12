به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان، در دیدار با حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، با تأکید بر ضرورت مبارزه جدی با فساد اقتصادی، رسیدگی به وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده و تعیین‌تکلیف این شرکت‌ها را از مطالبات مهم مردم و از مصادیق صیانت از حقوق عمومی دانست.

وی با اشاره به ضرورت برخورد با ریشه‌های فساد، خواستار پیگیری جدی‌تر این موضوع از سوی مسئولان ذی‌صلاح قضایی، به‌ویژه دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور شد و تأکید کرد: نباید اجازه داد مسائل و پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی بدون دستیابی به نتیجه مشخص باقی بماند.

آیت‌الله نورمفیدی با بیان اینکه زیان شرکت‌های دولتی در نهایت از منابع عمومی و جیب مردم جبران می‌شود، تصریح کرد: تعیین‌تکلیف این شرکت‌ها، شفاف‌سازی عملکرد آنها و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده به بیت‌المال باید تا حصول نتیجه دنبال شود؛ چراکه احقاق حقوق عمومی، در واقع تکریم حقوق مردم است.

در این دیدار، دکتر آسیابی نیز با تأکید بر اهمیت مطالبات مطرح‌شده، پیگیری موضوع شرکت‌های دولتی زیان‌ده و سایر موارد مرتبط با حقوق بیت‌المال را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: این موضوعات در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و با جدیت دنبال می‌شود تا ضمن روشن شدن ابعاد مختلف پرونده‌ها، زمینه استیفای حقوق عمومی، برخورد با تخلفات و جلوگیری از تداوم زیان‌های تحمیل‌شده به منابع کشور فراهم شود.