به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع اساتید و نخبگان استان در اراک گفت: انقلاب اسلامی معادله استعمار نو را بر هم زد.

حدادعادل با بیان این که ادامه روند پیروزی با وحدت محقق می‌شود، افزود: انقلاب اسلامی با قطع وابستگی فکری و مدیریتی، راهبرد استعمار نو را ناکام گذاشت و ادعا‌های دروغین غرب در زمینه آزادی و حقوق بشر را آشکار ساخت که البته با وحدت چهره سلطه گران بیشتر نمایان می‌شود.