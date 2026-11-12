مصطفی متدین، مدیرعامل جدید باشگاه فوتبال استقلال تهران با حضور در فدراسیون کشتی با علیرضا دبیر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار، مدیرعامل باشگاه استقلال ضمن بازدید از امکانات و زیرساخت‌های ورزش نخست کشور، در نشستی با رئیس فدراسیون درباره توسعه و گسترش همکاری‌های مشترک به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این جلسه مقرر شد زمینه استفاده بیشتر باشگاه استقلال از امکانات و ظرفیت‌های فدراسیون کشتی فراهم شود و همکاری‌های دو مجموعه نسبت به گذشته توسعه یابد.