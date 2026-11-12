استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه ریزی برای آغاز عملیات اجرایی پایانه صادراتی استان در هفته آینده، بر نقش آن در تکمیل زنجیره صادرات و توسعه زیرساخت‌های تجاری استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند توسعه استان و جبران عقب‌ماندگی‌ها، گفت: برای تحقق اهداف توسعه‌ای، باید سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش یابد و دستگاه‌های اجرایی با تسهیل فرآیندها، مسیر فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را هموار کنند.

رضا رحمانی در آیین افتتاح طرح توسعه مجموعه سردخانه، سورتینگ و بازرگانی در ارومیه، افزود: دستگاه‌های دولتی به‌جای ایجاد موانع، زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را فراهم کنند تا ظرفیت‌های اقتصادی استان با سرعت بیشتری بالفعل شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره تولید و صادرات، خاطرنشان کرد: هر پروژه، قطعه‌ای از پازل توسعه استان و بخشی از یک زنجیره اقتصادی است که باید در کنار سایر بخش‌ها تکمیل و تقویت شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های نگهداری، سورتینگ و بسته‌بندی محصولات کشاورزی نیز تأکید کرده و افزود: تکمیل این زیرساخت‌ها نقش مهمی در ارتقای ارزش محصولات، تسهیل صادرات و تقویت اقتصاد استان دارد.

رحمانی همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی پایانه صادراتی استان در هفته آینده خبر داده و اضافه کرد: ایجاد این پایانه، حلقه مهمی در تکمیل زنجیره صادرات و توسعه زیرساخت‌های تجاری آذربایجان‌غربی خواهد بود.

وی در پایان با قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، افزود: تلاش و جهاد اقتصادی سرمایه‌گذاران در مسیر تولید، اشتغال و توسعه استان ارزشمند است و هر یک از این طرح‌ها بخشی از پازل بزرگ توسعه آذربایجان‌غربی را تکمیل می‌کند.