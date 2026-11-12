نتایج هفته اول دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد
هفته اول دور برگشت از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور در گروه یک، به میزبانی شهر سازی برگزار شد.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم برنده در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: علی یحییپور ۹ – محمدجواد بخشی ۵،
۶۱ کیلوگرم: مهدی رحیمی ۴ – محمدحسین صادقپور صفر
۶۵ کیلوگرم: پویا کاکویی ۹ – مهدی حسینزاده ۲،
۷۰ کیلوگرم: عباس ابراهیمزاده ۱۲ – آرمین محمدی ۱،
۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی ۹ – پژمان ذوالفقار ۱،
۷۹ کیلوگرم: محمدمهدی میموند ۸ – مبین آشناور ۹،
۸۶ کیلوگرم: رضا افشار ۲ – علیرضا کریمی ۴،
۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل حاجیوند صفر – علی امیری صفر (برد با ضربه فنی)
۹۷ کیلوگرم: مهدی حاجیلویان ۶ – محمد بخشی ۱،
۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (حاضر نشد) – امیرحسین اسماعیلی برنده