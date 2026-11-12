نتایج هفته اول دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد

هفته اول دور برگشت از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه یک، به میزبانی شهر سازی برگزار شد.