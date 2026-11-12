به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین وداع با ۲ شهید گمنام دوران دفاع مقدس که با حضور برخی خانواده معظم شهدا و ایثارگران، زائران و جمعی از مردم قدرشناس قم در شبستان امام خمینی حرم مطهر برگزار شد، ضمن پاسداشت ارزش‌های نظام و انقلاب بر ادامه راه امامین انقلاب و حرکت در مسیر ولایت تاکید شد.

فردا و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر‌های مطهر ۴ شهید گمنام ساعت ۸:۳۰ دقیقه از میدان جانبازان تا حرم مطهر تشییع خواهد شد.

همچنین پیکر پاک یک شهید گمنام ظهر فردا با حضور اهالی روستای جنت آباد بخش مرکزی تشییع و در این روستا به خاک سپرده خواهد شد.