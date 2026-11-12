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در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، محبان فاطمه با پیکر دو شهید گمنام در حرم مطهر حضرت معصومه (س) وداع کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین وداع با ۲ شهید گمنام دوران دفاع مقدس که با حضور برخی خانواده معظم شهدا و ایثارگران، زائران و جمعی از مردم قدرشناس قم در شبستان امام خمینی حرم مطهر برگزار شد، ضمن پاسداشت ارزشهای نظام و انقلاب بر ادامه راه امامین انقلاب و حرکت در مسیر ولایت تاکید شد.
فردا و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکرهای مطهر ۴ شهید گمنام ساعت ۸:۳۰ دقیقه از میدان جانبازان تا حرم مطهر تشییع خواهد شد.