مدیرعامل آبفای استان و جمعی از مسئولان شهرستان کمیجان با حضور در جمع مردم به ابهامات طرح توسعه شبکه آبرسانی شهر کمیجان پاسخ دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آستانه سالروز شهادت جانسوز صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بانوان فاطمی شهرستان دلیجان در مراسمی بر پایبندی به عهد فاطمی و پیروی از سیره حضرت زهرا تاکید کردند.

اهتزاز پرچم خونخواهی و حرکت کاروان عزای بانوان بخشی از این مراسم بود.

--------

دانش آموزان آشتیانی هم در عزای دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا با سینه زنی و زنجیر زنی سوگواری کردند.

-------------

مدیرعامل آبفای استان و جمعی از مسئولان شهرستان کمیجان با حضور در جمع مردم به پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده درباره پروژه توسعه شبکه آبرسانی شهر کمیجان پاسخ دادند.

سرآبادانی هدف از اجرای طرح را، توسعه شبکه آبرسانی شهر کمیجان و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای آبرسانی به محدوده مسکن ملی و دانشگاه آزاد، در راستای پشتیبانی از طرح جوانی جمعیت دانست.