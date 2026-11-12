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هفته نخست دور برگشت از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور در گروه دو، به میزبانی کاشان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار، تیم رعد پدافند کاشان با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی به برتری رسید.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم برنده در ابتدا آمده است):
۵۵ کیلوگرم: محمدرضا توکلیان ۵ – شاهین رضایی ۱،
۶۰ کیلوگرم: علیرضا امیری ۵ – محمدحسین غلامرضایی ۳،
۶۳ کیلوگرم: محمد جانقلی ۹ – رضا ظریفی ۱،
۶۷ کیلوگرم: محمد اسکندری ۶ – حسین اسفندیاری ۵،
۷۲ کیلوگرم: امیررضا عیسوند ۲ – علی دارابی ۱،
۷۷ کیلوگرم: محمدرضا رستمی ۶ – علیرضا ظهیرشاهآبادی صفر
۸۲ کیلوگرم: رسول گرمسیری ۶ – مهدی مرادی ۳،
۸۷ کیلوگرم: علی کبیری ۳ – محمد ارجمند ۱،
۹۷ کیلوگرم: محمد چوبچیان ۹ – توحید مجی صفر
۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل میرزاده ۱ – ابوالفضل حاجیوند صفر