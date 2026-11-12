هفته نخست دور برگشت از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور در گروه دو، به میزبانی کاشان برگزار شد.

لیگ برتر کشتی فرنگی، برتری تیم رعد پدافند کاشان مقابل نفت و گاز زاگرس جنوبی

لیگ برتر کشتی فرنگی، برتری تیم رعد پدافند کاشان مقابل نفت و گاز زاگرس جنوبی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار، تیم رعد پدافند کاشان با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی به برتری رسید.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم برنده در ابتدا آمده است):

۵۵ کیلوگرم: محمدرضا توکلیان ۵ – شاهین رضایی ۱،

۶۰ کیلوگرم: علیرضا امیری ۵ – محمدحسین غلامرضایی ۳،

۶۳ کیلوگرم: محمد جانقلی ۹ – رضا ظریفی ۱،

۶۷ کیلوگرم: محمد اسکندری ۶ – حسین اسفندیاری ۵،

۷۲ کیلوگرم: امیررضا عیسوند ۲ – علی دارابی ۱،

۷۷ کیلوگرم: محمدرضا رستمی ۶ – علیرضا ظهیرشاه‌آبادی صفر

۸۲ کیلوگرم: رسول گرمسیری ۶ – مهدی مرادی ۳،

۸۷ کیلوگرم: علی کبیری ۳ – محمد ارجمند ۱،

۹۷ کیلوگرم: محمد چوبچیان ۹ – توحید مجی صفر

۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل میرزاده ۱ – ابوالفضل حاجیوند صفر