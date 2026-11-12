به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سی بی اس گزارش داد؛ در حادثه تیراندازی در محله لوگان سرکل در واشنگتن دست کم یک نفر کشته شد. سی بی اس به نقل از پلیس واشنگتن اعلام کرد، در حادثه تیراندازی در محله لوگان سرکل در واشنگتن پایتخت آمریکا ۴ نفر زخمی شدند.

شبکه ای بی سی به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد نیروهای گارد ملی به تامین امنیت در اطراف منطقه تیراندازی کمک می‌کنند. به اهالی خانه‌های نزدیک به محل تیراندازی گفته شده است که در خانه بمانند.

سخنگوی پلیس واشنگتن اعلام کرد؛ پس از حادثه تیراندازی، در تعقیب مظنون هستیم و هنوز نتوانستیم هویت عامل تیراندازی را مشخص کنیم. عامل تیراندازی هنوز بازداشت نشده و در طبقه بلندی از یک ساختمان مسکونی بر فراز یک سالن ورزشی که تیراندازی در آن روی داد، پنهان شده است.