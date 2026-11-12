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ایران اسلامی در سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) سیاهپوش و عزادار این ماتم است. عاشقان و دلدادگان دختر گرامی پیامبر عظیم الشأن اسلام با حضور در آیینهای سوگواری و عزاداری، عشق و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عاشقان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) درمهاباد با عزاداری و سینه زنی در سوگ دخت نبی مکرم اسلام اشک ماتم ریختند.
سلالهای پاک از رسول الله که در راه دفاع از حریم ولایت مردانه ایستاد.
بزرگ بانوی دو عالم که با ایستادگی برابر هجمهها مانع از تحریف دین اسلام و مکتب نبوی شد.