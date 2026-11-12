جهان اسلام درسوگ بانوی دو عالم

ایران اسلامی در سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) سیاهپوش و عزادار این ماتم است. عاشقان و دلدادگان دختر گرامی پیامبر عظیم الشأن اسلام با حضور در آیین‌های سوگواری و عزاداری، عشق و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت نشان دادند.