با حضور استاندار آذربایجان‌غربی بهره‌برداری از طرح توسعه مجموعه سردخانه، بسته‌بندی و بازرگانی با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان در ارومیه آغاز شد.

افتتاح طرح توسعه مجموعه سردخانه، بسته بنده میوه و واحد بازرگانی‌ در ارومیه

افتتاح طرح توسعه مجموعه سردخانه، بسته بنده میوه و واحد بازرگانی‌ در ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح توسعه مجموعه سردخانه و سورتینگ و واحد بازرگانی با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی به بهره‌برداری رسید.

این طرح در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع و با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان، طی مدت دو سال اجرا و تکمیل شده است.

با بهره‌برداری از این طرح توسعه‌ای، زمینه اشتغال مستقیم ۳۰ نفر فراهم شده و مجموع اشتغال این مجموعه به ۵۰ نفر افزایش یافته است.

توسعه زیرساخت‌های سردخانه‌ای و سورتینگ در این مجموعه، با هدف ارتقای ظرفیت نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی، تقویت زنجیره تولید و عرضه و حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه انجام شده است.

همچنین اجرای گلخانه به‌عنوان بخش سوم توسعه این مجموعه، در برنامه‌های آتی آن قرار دارد.