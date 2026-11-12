به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سفر مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی ایران به استان مرکزی با بازدید از ظرفیت‌های گلخانه‌ای روستای یساول در کمیجان و بررسی طرح‌های توسعه شهرک‌های کشاورزی و دامپروری در خنداب همراه بود: دو برنامه با هدف تقویت زیرساخت‌های تولید، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار.



آقای بازدار در این بازدید‌ها با اشاره به اینکه توسعه کشاورزی، فقط به افزایش سطح تولید محدود نمی‌شود، گفت: ایجاد زیرساخت‌های تخصصی، توسعه گلخانه‌ها و تکمیل زنجیره تولید، از ضرورت‌های رونق اقتصادی در مناطق مستعد کشاورزی است.

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در شهرستان کمیجان، اراضی روستای یساول به‌عنوان یکی از مناطق مستعد ایجاد شهرک گلخانه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت و قابلیت زمین‌ها، زیرساخت‌های موجود و الزامات اجرای طرح بررسی شد تا زمینه پیگیری مراحل بعدی فراهم شود.

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اما در خنداب، بررسی‌ها از مرحله شناسایی ظرفیت‌ها فراتر رفت و طرح‌های مشخصی برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و دامپروری شهرستان روی میز تصمیم‌گیری قرار گرفت.

راه‌اندازی گلخانه ۳۰ هکتاری، توسعه شهرک ۱۰۰ هکتاری، ایجاد شهرک‌های تخصصی دامپروری و صنایع تبدیلی و کارگاه‌های فرآوری، از مهم‌ترین محور‌های این نشست بود.

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از اراضی مستعد یساول در کمیجان تا طرح‌های توسعه‌ای خنداب، آنچه در این سفر دنبال شد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی برای ایجاد ارزش افزوده، توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار است؛ مسیری که تحقق آن به پیگیری طرح‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مسئول وابسته خواهد بود.