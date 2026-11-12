اقشار مختلف مردم ایلام با ابراز عشق و ارادت به مقام شامخ شهدا، آمادگی خود را برای استقبال باشکوه از پیکر مطهر شهدای گمنام اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اقشار مختلف مردم ایلام، از خانواده‌ها و جوانان تا دانش‌آموزان، فرهنگیان و بسیجیان، با شور و اشتیاق آمادگی خود را برای میزبانی از لاله‌های گمنام دفاع مقدس اعلام کرده‌اند.

آنان حضور شهدای گمنام را فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد دلاورمردانی دانستند که برای امنیت و سربلندی ایران اسلامی از جان خود گذشتند.

در پیام‌های مردمی نیز تأکید شده است که اگرچه این شهدا برای بسیاری گمنام‌اند، اما در دل‌های مردم جایگاهی بلند و نامی جاودانه دارند و مردم بی‌صبرانه منتظر آمدن آنان هستند.