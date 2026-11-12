همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مدیرکل انتقال خون استان البرز از شهروندان دعوت کرد با مشارکت در پویش اهدای خون، نذر خود را به نجات جان بیماران نیازمند پیوند بزنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ؛ دکتر سیدمحمد میری با اشاره به ضرورت تأمین و تقویت ذخایر خونی استان، گفت: با توجه به کاهش احتمالی ذخایر خون در روزهای سرد سال و همزمان با شیوع بیماری‌های تنفسی، مشارکت مستمر مردم در اهدای خون اهمیت بیشتری دارد.

وی افزود: شهروندان از همه گروه‌های خونی، در صورت داشتن شرایط لازم، می‌توانند با همراه داشتن کارت شناسایی به مراکز اهدای خون استان مراجعه و در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

میری همچنین از فعالیت دو مرکز اهدای خون در کرج، واقع در ۴۵ متری گلشهر، چهارراه گلزار غربی و میدان توحید خبر داد و از مردم خواست با اهدای خون، در تأمین نیاز بیماران و حفظ ذخایر خونی استان سهیم شوند.

مراکز اهدای خون البرز در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۸ در مرکز گلشهر و از ساعت ۸ تا ۱۳ در مرکز میدان توحید فعال هستند. همچنین پنجشنبه‌ها مرکز گلشهر از ساعت ۸ تا ۱۳ و مرکز توحید از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ پذیرای اهداکنندگان است.