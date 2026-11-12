به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرزاد مرادی اظهار داشت: براساس الگوی کشت ابلاغی، سطح زیرکشت گندم آبی در استان کردستان ۴۱ هزار هکتار و گندم دیم ۶۴۵ هزار و ۲۰۰ هکتار تعیین شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان عنوان کرد: براساس آخرین آمار، تاکنون ۳۸ هزار و ۶۵۰ هکتار گندم آبی و ۶۳۵ هزار و ۱۰۰ هکتار گندم دیم در استان کشت شده است که بیش از ۹۸ درصد سطح ابلاغی را شامل می‌شود.

وی افزود: براساس برآورد‌های انجام‌شده، تاکنون حدود ۲۳۸ هزار هکتار از مزارع گندم استان، معادل حدود ۳۵ درصد از سطح کشت‌شده، سبز شده است.

در سال زراعی گذشته ۶۸۱ هزار هکتار از اراضی زراعی استان به زیر کشت گندم رفت و ۶۷۶ هزار و ۹۲۶ تن محصول نیز به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد.